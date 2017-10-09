Эксперты рассказали о будущем криптовалюты и e-money в СНГ

2017-10-09 17:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Электронные деньги помогут стимулировать покупательскую активность и поддержат развитие экономики постсоветских стран, сказал ведущий эксперт в сфере криптовалюты и электронных денег, профессор Руслан Макаров на встрече с учеными, представителями финансового и IT-секторов Азербайджана.

Встреча прошла в конце прошлой недели в Баку. Профессор Руслан Макаров будучи одним из ведущих специалистов в сфере цифровой экономики, является экспертом Фонда экономических исследований Михаила Хазина. Также Макаров возглавляет международный благотворительный фонд “Человечество” и “Национальный фонд содействия развитию международных молодежных организаций JCI” и является действительным членом Русского географического общества.

Визит был организован Исследовательским фондом UNEC (UNEC Research Foundation). В рамках своего визита в Баку Макаров провел ряд встреч. Одна из таких встреч была организована Фондом и Ассоциацией бухгалтеров и профессионалов риска Азербайджана (ARPA). На ней эксперт рассказал о последних трендах цифровой экономики, поделился своим мнением о будущем криптовалют и электронных денег, а также перспективах и возможностях их применения на пространстве СНГ.

“Так получилось, что сегодня практически все постсоветские страны оказались не просто в хвосте поезда, направляющегося к цифровой экономике, а заняли позиции наблюдателей, которые со стороны смотрят на этот поезд. В свою очередь, в Европе работы в рамках освоения цифровой экономики и электронных денег на законодательном уровне начались еще в начале 2000-х годов. В качестве другого примера можно привести Китай, который еще в 2005 году анонсировал введение электронной денежной системы “Феникс”. Эта электронная денежная система будет обеспечена всей товарной массой экономики Китая, включая золотовалютные резервы”, - сказал Макаров.

По словам Макарова, с 2004 года в Евросоюзе уже действует целый ряд законодательных инициатив в области регулирования электронных денег и криптовалют. Последняя директива номер 2009/110/ЕС, действующая с 2009 года, уже регулирует рынок криптовалют и электронных денег, обращающихся на территории ЕС.

“Европа создала общемировой тренд, разложив на две части весь мир финансово-экономических отношений - на "мир" банков и "мир" финансово-технологических организаций [fintech-компаний]. Директива 2009/110/ЕС конкретизирует чем именно могут заниматься fintech-компании. Так, они не могут заниматься кредитованием, а банки не могут заниматься эмиссией электронных денег”, - добавил эксперт.

Говоря о криптовалютах, Макаров отметил, что их можно считать некой доверительной составляющей, которая ни на чем, кроме доверия не основывается. При этом, сама криптовалюта, считает эксперт, является спекулятивной и волатильной.

Что касается электронных денег, то их, как отметил эксперт, можно разделить на три типа - региональные, национальные и отраслевые (корпоративные). Различные исследования, по словам Макарова, показывают, что электронные деньги стимулируют покупательский спрос.

“Исследования показывают, что человек охотнее тратит не наличные деньги, а электронные. Согласно статистике, там, где внедряются электронные деньги, покупательная активность существенно увеличивается”, - сказал он.

Дальнейшее развитие электронные деньги получат после принятия следующей после 2009/110/ЕС директивы, которая позволит расплачиваться с государственными органами электронными деньгами, вплоть до уплаты налогов.

Говоря об азербайджанских реалиях, президент Фонда UNEC Фархад Амирбеков подчеркнул, что страна имеет большой потенциал для развития цифровой экономики.

(Автор: Азад Гасанли)

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