В Азербайджане усиливается борьба с неофициальной занятостью

2017-10-09 17:54 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об утверждении «Плана мер по пресечению неофициальной занятости в Азербайджане».

Распоряжение нацелено на оформление отношений между работодателем и работником, совершенствование механизмов контроля над организацией оплаты труда, осуществление в этой сфере более эффективной скоординированной политики между государственными органами.

Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений поручено координировать выполнение Плана мер, утвержденного этим распоряжением, и раз в полгода информировать Президента Азербайджана о ходе выполнения; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.