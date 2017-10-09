Исправлена ошибка в связи с Низами Гянджеви – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-10-09 17:54 | www.oxu.az | 4
Внесена ясность в вопрос о том, что на тетрадях фирмы Oyal, занимающейся производством и продажей учебных и офисных принадлежностей, Низами Гянджеви указан как персидский поэт.
Как сообщили Oxu.Az в фирме, данная оплошность уже устранена:
«По этому поводу мы несколько недель назад обращались в руководство компании. Мы признаем свою ошибку. В связи с этим уже приняты соответствующие меры, тетради с надписью о Низами Гянджеви изъяты из продажи».
12:28
На тетрадях, предназначенных для начальных классов, азербайджанский поэт Низами Гянджеви указан как представитель персидской поэзии.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Bakupost.az, тетради фирмы Oyal, занимающейся производством и продажей учебных и офисных принадлежностей, используются практически во всех школах страны.
На обложку помещен портрет Низами Гянджеви и надпись: «Абу Мухаммед ибн Юсиф больше известен под псевдонимом Низами Гянджеви. Один из величайших поэтов средневековья, величайший романтический поэт персидской эпической литературы, привнесший в персидскую эпическую поэзию разговорную речь и реалистичный стиль».
Отметим и то, что издание учебных пособий осуществляется под контролем Минобразования.