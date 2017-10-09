Азербайджанский "Голос" покажут в Иране

2017-10-09 18:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Короткометражный художественный фильм "Səs" ("Голос") совместного производства азербайджанских и иранских кинематографистов будет представлен в конкурсной программе 34-го Тегеранского международного фестиваля короткометражных фильмов, сообщил Trend Life продюсер киноленты Фариз Ахмедов.

Программа фестиваля, который пройдет 17-22 октября, предусматривает конкурс по двум секциям - национальная и международная. Для участия в фестивале было направлено 7444 фильма из 117 стран, из них 1485 направлены в секцию национальных фильмов.

В конкурсную программу короткометражных художественных фильмов национальной секции отобрано 50 кинолент, среди них и фильм "Səs".

Отметим, что фестиваль предусматривает денежный приз, который в секции национальных фильмов ориентировочно составляет 2000-10000 манатов.

Режиссер фильма - выпускник Государственного университета культуры и искусств (курс кинорежиссера, народного артиста Азербайджана Огтая Миргасымова) Дариуш Наджафи Гёл (Эртуран Наджафи), продюсер - Фариз Ахмедов.

Кинолента снята при содействии Объединения молодых кинематографистов Ирана и Азербайджанского государственного университете культуры и искусств. Съемки фильма, который снят на азербайджанском языке, проходили в Иране.

Фильм "Голос" был удостоен награды XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино в номинации "Лучший короткометражный игровой фильм", специальной награды жюри Международного фестиваля короткометражных фильмов в городе Баальбек (Ливан), а также кинолента была удостоена первой награды "Golden Maple" на международном кинофестивале Jahorina Film Festival (город Пале, Босния и Герцеговина) в категории "Короткометражный художественный фильм".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)