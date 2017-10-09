Турецкая звезда сериала "Içerde" приехал в Баку (ФОТО)

2017-10-09 18:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Турецкий актер Йылдырай Шахинлер прилетел вместе с супругой в Баку, сообщает Trend Life. Фотографиями, сделанными в ходе визита, актер и его супруга поделились на своих страницах в Instagram.

Йылдырай Шахинлер совершил прогулку по городу и ознакомился с достопримечательностями столицы Азербайджана. "Баку очень красивый, приветливый город", - подписал фотографию актер.

Напомним, что Йылдырай Шахинлер хорошо знаком зрителям по сериалам "Hayat Yolunda" ("На жизненном пути"), "Intikam" ("Месть"), "Içerde" ("Внутри") и другим.

(Авто: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)