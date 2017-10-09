Стали известны первые кандидаты на «Золотой мяч-2017»

2017-10-09 18:10 | www.oxu.az | 4

Бразильцы Неймар («Пари Сен-Жермен») и Марсело, хорват Лука Модрич (оба – «Реал») аргентинец Пауло Дибала («Ювентус») и француз Н'Голо Канте («Челси») вошли в список из 30 претендентов на награду «Золотой мяч», которую вручает французский журнал France Football.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт издания, список претендентов будет обновляться в течение всего понедельника, пока не будут объявлены все 30 фамилий.

«Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА» (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.

Н.О.