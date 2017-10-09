Azercell будет бороться с незаконной перепродажей телефонов

2017-10-09 18:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В последнее время наблюдаются случаи злоупотребления кредитными кампаниями на мобильные телефоны(смартфоны), предоставленные Azercell Telecom в пользование своим абонентам, а в частности их незаконная перепродажи третьим лицам, сообщает в понедельник мобильный оператор.

"Доводим до вашего сведения, что право собственности на такие устройства приобретаются после произведения надлежащего платежа в полном объеме и может принадлежать владельцу только после этого", - говорится в сообщении компании.

Как отмечается, по этой причине возможны случаи ограничения использования устройств, которые оплачены не в полной мере или в отношении которых имеется задолженность. В таких случаях Azercell Telecom не несет ответственность за споры, возникающие в связи с соответствующими устройствами и оставляет за собой право принимать меры против лиц, участвующих в таких противозаконных действиях, в порядке, установленном законом.

"Принимая во внимание вышеизложенное, мы рекомендуем не приобретать новые или использованные мобильные телефоны (смартфоны) у неофициальных, подозрительных источников. В то же время заявляем, что обратившись в ООО Azercell Telecom, вы можете уточнить, предоставляется ли желаемый вами мобильный телефон (смартфон) в рамках скидочной кредитной кампании", - говорится в сообщении.