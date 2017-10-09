Путин примет участие в заседаниях совета глав стран СНГ и ВЕЭС 11 октября

2017-10-09 18:54 | www.apa.az | 5

Президент РФ Владимир Путин 11 октября в Сочи примет участие в заседании совета глав стран СНГ, а также в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.



«На этой неделе, 11 октября, президент проводит два важных внешнеполитических и внешнеэкономических мероприятия. Первое — заседание совета глав государств-участников СНГ, и также в этот же день — заседание Высшего Евразийского экономического совета», — сказал Ушаков.

По его словам, к этим двум мероприятиям подверстаны некоторые двусторонние контакты с лидерами стран СНГ. «Есть еще на этой неделе внешнеполитические мероприятия с экономическим, в частности, уклоном», — добавил Ушаков.



«Что касается СНГ, то свое участие подтвердили президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Киргизия будет представлена на уровне премьер министра, поскольку президент Атамбаев занят активной подготовкой выборов президентских, которые пройдут 15 октября», — отметил Ушаков.

Кроме того, по его словам, на саммит СНГ приглашены руководители ряда региональных организаций, в том числе ШОС, Союзного государства, ОДКБ и Евразийской экономической комиссии.



