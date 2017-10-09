Депутат: «Не исключаю, что публикация карты «Великой Армении» в учебнике по истории, преследует грязные цели»

2017-10-09 18:57 | www.apa.az | 4

«Считаю, что включение карты в русский вариант учебника, является грубой научно-исторической ошибкой, которая может повлечь неприятные общественно-политические последствия. Но также я не исключаю, что это преследует грязные цели».

Об этом АПА заявил директор Института кавказоведения НАНА, депутат Муса Гасымлы.

По его словам, учебники в нашей стране пишутся на государственном, азербайджанском языке, после чего они переводятся на соответствующие языки: «Фотографии, схемы, карты и др. во всех вариантах бывают одинаковыми. Здесь не может быть отличий. Таковы общие правила. В сложившейся ненормальной ситуации возникает несколько серьезных вопросов: в оригинале учебника на азербайджанском языке и переведенном варианте на грузинском языке нет этой сепаратистской карты. Как в таком случае она была включена в русский вариант? Кто и с какой целью сделал это? Ведь и авторы учебника, и Министерство образования хорошо знают, что в истории не было такого государства как «Великая Армения». Занимающиеся составлением учебников профессионалы также хорошо знают, что в написании и издании учебников имеются общепринятые правила: пока научные редакторы учебника во всех языковых вариантах не укажут дату, поставят подпись под вариантом (проверка и текста, и фотографий и схем, а также карт и др.), идущим на публикацию, ни одно издание его не примет и не возьмет на себя ответственность за его издание».

М.Гасымлы добавил, что включение карты в русский вариант учебника является грубой научно-исторической ошибкой, которая может иметь неприятные общественно-политические результаты: «Однако не исключаю, что это делается в коварных целях».



Член Постоянного совета «Содержание образования и учебники» Министерства образования, профессор Шахлар Аскеров в связи с данным вопросом сказал АПА, что совет не был осведомлен об издании данного учебника: «Предполагаю, что после деятельности совета подобных недочетов допускаться не будет. Этот недочет был допущен до деятельности совета».



Ш.Аскеров добавил, что ответственные за публикацию учебника должны быть наказаны: «Я не знаю, кто подписался под изданием этого учебника. Все виноваты. Разве можно утвердить учебник, не прочтя его?».

Заместитель директора Института истории, доктор философии по истории Джаби Байрамов в беседе с АПА отметил, что данный вопрос не связан с представляемым им вузом.



«Данный вопрос не имеет никакого отношения к Институту истории, так как в наш институт не поступало каких-либо обращений в связи с этой книгой. Ответственность лежит на том, кто сдал книгу в печать», - сказал он.



Отметим, на карте, включенной в учебник «Всеобщая история» для Х классов, часть территории Турции, Грузии и Азербайджана указана в качестве составной части так называемого государства «Великая Армения от моря и до моря»