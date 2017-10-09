Умер французский актер Жан Рошфор

2017-10-09 18:20 | www.oxu.az | 5

Французский актер Жан Рошфор скончался в Париже в возрасте 87 лет.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам родных Рошфора, артист умер в ночь с воскресенья на понедельник в одной из парижских больниц, где находился с августа. Подробности смерти мужчины пока не сообщаются.

Рошфор начинал карьеру в 1950-х годах. Наибольшую популярность ему принесли роли в таких фильмах как «Великолепная Анжелика», «Анжелика, маркиза ангелов», «Наследник», «Фанфан-тюльпан», «Высокий блондин в черном ботинке», «Возвращение высокого блондина»,

Всего за свою карьеру Рошфор сыграл более 150 ролей в кино и театре и был трижды удостоен французской кинопремии «Сезар».

A.C.

