В Баку будет капитально отремонтировано Бинагадинское шоссе (ФОТО)

2017-10-09 18:28 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни ОАО «Азеравтойол» приступит к капитальному ремонту Бинагадинского шоссе.

Как сообщили Trend в понедельник в структуре, в настоящее время работы по замене подземных коммуникаций, проводимые соответствующими структурами на данном шоссе, близятся к завершению.

Работы по реконструкции Бинагадинского шоссе проводятся в два этапа. На первом этапе все старые подземные коммуникации вдоль шоссе будут заменены новыми. С целью предотвращения скопления воды на дороге во время дождей вдоль дороги построен коллектор ливневой канализации протяженностью 2,8 километра.

По завершении этих работ, на втором этапе ОАО «Азеравтойол» приступит к капитальному ремонту Бинагадинского шоссе. Вдоль дороги будут обустроены новые заездные карманы для автобусов, созданы небольшие парковочные места для временной парковки автомобилей, установлены новые столбы освещения, построены новые тротуары для пешеходов.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)