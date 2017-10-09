Этнические узоры и орнаменты на Фестивале изделий ручной работы в Баку

2017-10-09 18:33 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В германо-азербайджанском культурном объединении "Капелльхаус" в Баку 20-21 октября состоится VIII Фестиваль изделий ручной работы, сообщили Trend Life организаторы мероприятия. В этот раз фестиваль пройдет под названием "Этно-арт".

Как отмечают организаторы, фестиваль предоставит возможность ознакомиться с работами талантливых мастеров города. Также в его рамках будут организованы мастер-классы по керамике и эбру.

На фестивале будут представлены различные образцы декоративно-прикладного искусства, которые будут украшены этническими узорами и орнаментами.

Вход на фестиваль свободный.

(Автор: Джани Бабаева)