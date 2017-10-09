Мурад Садых посвятил композицию Алле Пугачевой – АУДИО + ФОТО

2017-10-09 18:32 | www.oxu.az | 4

Азербайджанский певец Мурад Садых посвятил песню «Миллион алых роз» легендарной исполнительнице, народной артистке СССР Алле Пугачевой.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend Life сообщил певец. Композиция представлена в новой аранжировке.

«В этом году исполняется 35 лет со дня выхода знаменитой композиции Аллы Пугачевой «Миллион алых роз», которая была написана на слова Андрея Вознесенского и музыку Раймонда Паулса. Первую пластинку с этой песней в исполнении Аллы Пугачевой фирма «Мелодия» выпустила в 1982 году тиражом 6 млн экземпляров. Телепремьера песни состоялась в программе «Новогодний аттракцион» в ночь на 1 января 1983 года. Тогда меня даже еще не было (смеется), но эта композиция одна из самых любимых моих родителей и по сей день восхищает миллионы людей. Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева известна во всем мире. Она – живая легенда, обаятельная и восхитительная женщина, культовая певица, совершившая в советские годы революцию в эстрадной культуре. В этом году Алла Борисовна побывала в Баку, выступила на фестивале «Жара» и мы в очередной раз могли убедиться в ее высоком профессионализме и человеческих качествах», - сказал Мурад Садых.