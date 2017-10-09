Президент Азербайджана: Сегодня переговорный процесс по Нагорному Карабаху возобновляется без каких-либо условий

2017-10-09 18:42 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Позиция Азербайджана в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом остается неизменной. Об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

Глава государства сказал, что эта позиция была открыто заявлена с самых высоких трибун мира.

«Нагорный Карабах – наша историческая, исконная земля, мы должны вернуться и вернемся на эти земли. Территориальная целостность нашей страны не является и никогда не будет предметом переговоров. Мы никогда не допустим создания второго армянского государства на наших землях, и нашей основной задачей является восстановление территориальной целостности нашей страны», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в последнее время в переговорах нет никаких подвижек.

«Армения пыталась сорвать переговоры и считала, что ей это удастся. То есть, под различными предлогами обвиняя нас, пыталась не допустить возобновления переговоров и поставила несколько условий, чтобы добиться этого. Конечно, я сразу заявил, что никакие условия не будут приняты. Выдвигая эти условия, они ставят себя в очень глупое положение и будут вынуждены отказаться от этой политики. Жизнь и реалии еще раз показывают, что, как и всегда, наши анализ и политика полностью отражают реальность», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что сегодня переговорный процесс возобновляется без каких-либо условий.

«Армения в очередной раз опозорила себя перед мировой общественностью, и возобновление переговоров не является каким-либо одолжением для нас. Их истеричные заявления, полные страха обращения к другим странам на самом деле являются открытым признанием того, что они в бою не смогут нам противостоять. Это показали апрельские события. Ситуация на линии соприкосновения говорит о том, что сегодня мы занимаем полностью господствующие позиции на линии соприкосновения. Конечно, Армения должна быть больше заинтересована в возобновлении переговоров. Потому что в противном случае их ждут очень горькие последствия. Занимающиеся вопросом посредники работают над тем, чтобы возобновить переговорный процесс. И мы, конечно, это поддерживаем. Поэтому еще раз хочу сказать, что хотя в этом году тоже не будет достигнут реальный результат в этом направлении, Армения в очередной раз предстала в глазах мировой общественности беспомощной, бессильной, зависимой страной», - сказал Президент Ильхам Алиев.