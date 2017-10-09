В Турции будет задержан еще один сотрудник генконсульства США

2017-10-09 18:53 | www.trend.az | 6

БАКУ/Trend/ - Прокуратура Турции санкционировала задержание еще одного сотрудника генконсульства США в Стамбуле по подозрению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена (FETO), передают в понедельник турецкие СМИ.

Отметим, что ранее, турецкий суд арестовал сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в связях с движением FETO.

Сообщается, что Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 255 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле и июле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.