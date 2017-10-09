В России мужчина заявил о половой дискриминации из-за увольнения из детсада

2017-10-09 18:39 | www.oxu.az | 4

Помощника воспитателя в детском саду «Чебурашка» в городе Лесном Свердловской области уволили за то, что он мужчина.

Как передает Oxu.Az, об этом бывший сотрудник дошкольного учреждения рассказал Ura.ru.

«После обеда вызвала меня заведующая, сказала, что родителей не устраивает, что в группе работает воспитатель-мужчина.

«Пишите, Евгений Анатольевич, заявление об увольнении по собственному желанию», больше ничего не объяснив, заявила она. Я не нашелся, что сказать, у меня ноги подкосились — на ровном месте такое нечеловеческое отношение. Я подписал заявление», - сказал Евгений Перевалов.

По данным журналистов, бывшие коллеги мужчины также оценили ситуацию как дискриминацию по половому признаку. Однако заведующая детским садом Ольга Литвяк поведала о другой причине его увольнения: по словам родителей, Перевалов был неуравновешенным из-за того, что ранее работал судебным приставом. До жалоб он успел проработать с детьми два месяца.

Сам мужчина заявил, что намерен жаловаться в инспекцию по труду и прокуратуру.

Э.Ш.

