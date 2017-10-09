Рыба с человеческой головой

2017-10-09 18:45 | www.oxu.az | 4

В конце 1980-х ныряльщик Аракава спас хищную рыбу от голода и с тех пор регулярно навещает Йорико, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Mirror.

Аракава много лет ныряет к подводному синтоистскому храму, который находится на территории Токио.

Однажды он заметил, что плававшая около сооружения огромная рыба чувствует себя плохо. Йорико была ранена.

Японец 10 дней подряд пять раз в сутки кормил хищницу крабами, пока той не стало лучше.

С тех пор Йорико и Аракава неразлучные друзья.

По словам японца, он ныряет к храму со специальным гонгом, с помощью которого зовет Йорико.

Та каждый раз появляется и начинает кружить вокруг дайвера.

Рыба позволяет прикасаться к себе и даже целовать.

Аракава считает, что Йорико помнит, как он когда-то спас ей жизнь.

Н.Г.