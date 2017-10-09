Саудовская Аравия намерена рекордно сократить экспорт нефти в ноябре

2017-10-09 18:58 | www.trend.az | 4

Саудовская Аравия сообщила о намерении рекордно сократить экспорт нефти в ноябре, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

По словам представителя министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) намерена сократить поставки в ноябре примерно на 560 тысяч баррелей в сутки - до 7,15 миллиона баррелей сутки. При этом текущие запросы от клиентов компании на ноябрь превышают 7,7 миллиона баррелей в сутки.

Saudi Aramco осуществит "крупнейшее сокращение поставок в своей истории" в ноябре, отметил представитель пресс-службы ведомства.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию, 486 тысяч - на Саудовскую Аравию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

В конце сентября состоялось очередное заседание министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+. На нем было решено предложить странам-участницам сделки отслеживать данные по их экспорту нефти в качестве дополнительного механизма к мониторингу данных о нефтедобыче. При этом источник РИА Новости в ОПЕК позднее сообщал, что комитет еще не определился с тем, какие рекомендации по механизму экспорта нефти предоставить к ноябрьской встрече стран ОПЕК и не входящих в организацию государств.

Саудовская Аравия еще в июле выступала с предложением контролировать экспорт нефти в рамках венской сделки. Министр энергетики королевства Халид аль-Фалих объяснял эту инициативу тем, что данные по экспорту нефти иногда не соответствуют данным по ее добыче. Саудовская Аравия планировала в августе сократить экспорт нефти до 6,6 миллиона баррелей в сутки, тогда как в 2016 году были месяцы, когда королевство экспортировало более 7,6 миллиона баррелей в сутки.