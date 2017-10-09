ЕС одобрил выплаты Тунису в размере €200 млн в рамках макроэкономической помощи

2017-10-09 19:02 | www.trend.az | 5

Европейская комиссия от имени Европейского союза утвердила выделение Тунису кредита объемом 200 миллионов евров рамках реализации второй программы макроэкономической помощи (Macro-Financial Assistance, MFA-II) республике, передает в понедельник ТАСС со ссылкой на официальный сайт Еврокомиссии.

"Сегодняшние выплаты Тунису являются доказательством нашей твердой приверженности поддержке успешного экономического подъема одного из наших ближайших соседей. С новым чувством настойчивости Тунис вновь подтвердил свою приверженность к эффективному партнерству. ЕС твердо стоит за Тунисом в достижении процветания всех его граждан", - приводятся в документе слова еврокомиссара по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному союзу Пьера Московиси.

Программа MFA-II, одобренная Европейским советом и Европейским парламентом 6 июля 2016 года, была предложена республике после серии террористических нападений в 2015 году, которые спровоцировали резкое снижение экономического роста страны, оказало негативное влияние на положение платежного баланса республики. В общей сложности программа предусматривает выплату тремя этапами Тунису 500 миллионов евро. Реализация второго и третьего этапа (два транша в размере 150 миллионов евро каждый) будут предоставлены Тунису после принятия ряда мер, направленных на фискальную и бюджетную консолидацию, а также улучшения систем социального помощи и делового климата в стране.