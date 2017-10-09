Президент: «Бюджет на будущий год должен быть больше бюджета на этот год»

2017-10-09 19:27 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

По его словам, никаких проблем с финансированием нет: «Бюджетные показатели хорошие, бюджет выполняется. В будущем году на программу должно быть выделено достаточно средств, чтобы реализовать инфраструктурные проекты и другие важные задачи. Бюджет на будущий год должен быть больше бюджета на этот год. Для этого есть все возможности. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время».