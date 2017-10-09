Обвиняемый в смерти сына Фикрета Годжи: После смерти Ялчына я продал его телефон

2017-10-09 19:15 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по делу Эльнура Нахмедовf, Парвиза Гусейнова и Руслана Мамедова, обвиняемых в убийстве сына секретаря Союза писателей Азербайджана, народного поэта Фикрета Годжи Ялчына Годжаева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова в качестве свидетеля дала показания врач Гюнай Джавадова.

Она сообщила, что работает врачом в больнице №9:

"Мы прибыли на место происшествия по вызову. Там нас встретил Эльнур Нахмедов. Войдя внутрь, я спросила о больном. Сказали, что он упал. Я не спросила откуда, как упал. Когда мы прибыли, этот человек был мертв. Не было пульса. Мы дождались полиции. Все трое обвиняемых были там. Среди них очень взволнованным выглядел Эльнур Нахмедов. Он хотел, чтобы я сделала укол больному. Я сказала, что уже поздно".

После в качестве свидетеля была опрошена Сяма Мамедова. Она также сообщила, что работает на станции скорой неотложной помощи и что их встретил Э.Нахмедов:

"Войдя внутрь, мы увидели раненого в кресле. Врач проверил и констатировал его смерть. Все трое обвиняемых были там, чувствовалось, что они выпившие. Эльнур Нахмедов был очень взволнован, он по сравнению с другими был не сильно пьян. Эльнур Нахмедов даже немного прослезился. Мы спросили, кем он приходится больному. Он ответил, что другом. После врач сообщил в полицию".

На процессе дал показания обвиняемый Р.Мамедов. Он сообщил, что вместе был на застолье с убитым Я.Годжаевым:

"Потом Эльнур сказал Ялчыну, что есть разговор. Мы вместе поели, потом покойный спросил Эльнура, почему тот по вечерам звонит к нему домой. Между ними возник спор. Ялчин начал ругаться. Эльнур толкнул его, Ялчин упал. Потом Парвиз попросил помочь ему поднять его. Мы подняли его с пола. Мы вызвали скорую помощь. Покойный еще попросил у меня сигарету. Спустя какое-то время Ялчин начал хрипеть, тяжело дышать. Эльнур сильно испугался, начал плакать. На место происшествия прибыла машина скорой помощи. После смерти Ялчына я пошел домой. Телефон Ялчина был у меня, я продал его. У меня закончились деньги".

Р.Мамедов сообщил, что Я.Годжаев также любил выпить: "Я работал охранником в Объединении ветеранов Великой Отечественной войны. Мы часто там ели и пили".

В суде были объявлены показания Р.Мамедова во время следствия. Он отметил, что показания во время следствия писал не сам, только поставил подпись.

Процесс продолжится 16 октября.

Отметим, что согласно официальной информации министерства внутренних дел, 11 марта около 02:00 в административном здании Насиминского районного отдела Объединения ветеранов ВОВ, расположенном по ул. М.Джалала, некий Руслан нанес тупым предметом удар в область головы члену объединения Я.Годжаеву. Я.Годжаев скончался на месте происшествия.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) УК.

В результате проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Я.Годжаев на почве возникшего спора был избит своим знакомым - ранее судимым жителем города Сумгайыт Р.Мамедовым, жителем Сабирабадского района Э.Нахмедовым и жителем города Баку П.Гусейновым, после чего был убит Э.Нахмедовым.

В результате проведенных мероприятий все трое были задержаны.