В нацпарке Намибии погибли более ста гиппопотамов

2017-10-09 19:03 | www.trend.az | 5

Порядка 109 гиппопотамов из национального парка Бвабвата в Намибии погибли в течение недели из-за предполагаемой вспышки сибирской язвы, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на местное издание Namibian.

"Мы зафиксировали первые десять смертей гиппопотамов в прошлое воскресенье, однако их число возросло за неделю. Мы подозреваем вспышку сибирской язвы, но команда наших ветеринаров еще должна подтвердить это", - рассказал изданию заместитель директора парка Аполлинарис Каниинга (Apollinaris Kannyinga).

По его словам, такие вспышки происходят достаточно регулярно, а популяция гиппопотамов обычно восстанавливается. До вспышки болезни популяция этих животных в Намибии оценивалась в 1,3 тысячи особей.