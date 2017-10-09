Глава государства: «Этот год был рекордным по закупкам сельхозтехники»

2017-10-09 19:33 | www.apa.az | 4

«Этот год был рекордным по закупкам сельхозтехники. В этом году было завезено 8 тыс. единиц техники».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

По его словам, всего в этом году должно быть завезено 10 тыс. единиц сельхозтехники. «Когда я бываю в регионах, мне не поступает жалоб о сельхозтехнике. Мы, можно сказать, решили этот вопрос. Но конечно закупка сельхозтехники будет продолжаться».