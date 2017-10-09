Президент Грузии наложил вето на проект поправок в Конституцию

2017-10-09 19:14 | www.trend.az | 5

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили воспользовался правом вето и отправляет проект Конституции со своими замечаниями парламенту, передает в понедельник Sputnik-Georgia.

"Сегодня я пересылаю мотивированные замечания по проекту Конституции в парламент Грузии", - заявил Маргвелашвили на брифинге.

По его словам, замечания будут касаться шести вопросов, в том числе отложить решение об отмене прямых президентских выборов и об изменении системы выборов в парламент.