В Беларуси расширены возможности для оказания услуг в сфере агроэкотуризма

2017-10-09 19:22 | www.trend.az | 5

В Беларуси расширены возможности для оказания услуг в сфере агроэкотуризма. Это предусмотрено указом №365 "О развитии агроэкотуризма", который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал девятого октября, передает Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Предусмотрено комплексное совершенствование отношений в сфере агроэкотуризма, направленное прежде всего на устранение административных барьеров, тормозящих развитие этого вида деятельности. В этих целях указ закрепляет право граждан, проживающих в сельской местности и имеющих земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания жилого дома, заниматься агроэкотуризмом без изменения целевого назначения этих земельных участков. Ранее оказывать услуги в сфере агроэкотуризма могли исключительно граждане, имеющие в пользовании земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства.

Субъектам агроэкотуризма предоставляется право оказывать широкий ряд дополнительных услуг, сопутствующих этому виду деятельности, в том числе проводить презентации, юбилеи, банкеты.

Жилой дом, необходимый для размещения гостей, согласно указу может принадлежать как непосредственно гражданину, оказывающему услуги в сфере агроэкотуризма, так и членам его семьи. При этом также допускается возведение гостевых домиков, которые не подлежат включению в жилищный фонд.

Отмечается, что указ будет содействовать повышению как туристической привлекательности страны, так и вовлечению в экономическую деятельность населения, проживающего на территории сельской местности. Документ подготовлен в соответствии с поручениями главы государства по стимулированию деловой активности и исключению излишних требований, предъявляемых к субъектам хозяйствования