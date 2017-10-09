Президент: «В некоторых случаях исполнение мероприятий в связи со стратегическими дорожными картами задерживается, этого допускать нельзя»

2017-10-09 19:40 | www.apa.az | 3

«Проводится мониторинг в связи с исполнением стратегических дорожных карт. Мне доложили о результатах мониторинга. Он показывает, что в некоторых случаях исполнение планируемых мероприятий задерживается. Этого допускать нельзя».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

«Перед всеми госструктурами поставлена задача. Каждая из них знает, что должна сделать. Поэтому в некоторых структурах стратегические дорожные карты выполнены на 50%, 70%, а в некоторых – на 10%, 15%. Этому должно быть объяснение. Я даю указание, допустившие задержку структуры должны в скором времени добиться прогресса в своей работе. В целом принятие и объявление стратегических дорожных карт является серьезной реформой – установлены 164 приоритетных направления, а также планируются 683 мероприятий. Все они должны быть выполнены до 2020 года. Поэтому результаты мониторинга в связи с этим должны быть проанализированы. Допустившие ошибки в этом вопросе структуры должны немедленно внести изменения в свою деятельность. Регулярно меня будут информировать. Соответствующие госструктуры должны сделать выводы», - подчеркнул президент.