Депутат: Авторы хорошо знают, что в истории не было такого государства

2017-10-09 19:41 | www.oxu.az | 4

«Считаю, что включение карты в русский вариант учебника, является грубой научно-исторической ошибкой, которая может повлечь неприятные общественно-политические последствия. Но также я не исключаю, что это преследует грязные цели».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил директор Института кавказоведения НАНА, депутат Муса Гасымлы.

По его словам, учебники в нашей стране пишутся на государственном, азербайджанском языке, после чего они переводятся на соответствующие языки:

«Фотографии, схемы, карты и др. во всех вариантах бывают одинаковыми. Здесь не может быть отличий. Таковы общие правила. В сложившейся ненормальной ситуации возникает несколько серьезных вопросов: в оригинале учебника на азербайджанском языке и переведенном варианте на грузинском языке нет этой сепаратистской карты. Как в таком случае она была включена в русский вариант? Кто и с какой целью сделал это? Ведь и авторы учебника, и Министерство образования хорошо знают, что в истории не было такого государства как «Великая Армения». Занимающиеся составлением учебников профессионалы также хорошо знают, что в написании и издании учебников имеются общепринятые правила: пока научные редакторы учебника во всех языковых вариантах не укажут дату, поставят подпись под вариантом (проверка и текста, и фотографий и схем, а также карт и др.), идущим на публикацию, ни одно издание его не примет и не возьмет на себя ответственность за его издание».

М.Гасымлы добавил, что включение карты в русский вариант учебника является грубой научно-исторической ошибкой, которая может иметь неприятные общественно-политические результаты: «Однако не исключаю, что это делается в коварных целях».

Член Постоянного совета «Содержание образования и учебники» Министерства образования, профессор Шахлар Аскеров в связи с данным вопросом сказал, что совет не был осведомлен об издании данного учебника: «Предполагаю, что после деятельности совета подобных недочетов допускаться не будет. Этот недочет был допущен до деятельности совета».

Ш.Аскеров добавил, что ответственные за публикацию учебника должны быть наказаны: «Я не знаю, кто подписался под изданием этого учебника. Все виноваты. Разве можно утвердить учебник, не прочтя его?».

Заместитель директора Института истории, доктор философии по истории Джаби Байрамов отметил, что данный вопрос не связан с представляемым им вузом.

«Данный вопрос не имеет никакого отношения к Институту истории, так как в наш институт не поступало каких-либо обращений в связи с этой книгой. Ответственность лежит на том, кто сдал книгу в печать», - сказал он.

Отметим, на карте, включенной в учебник «Всеобщая история» для Х классов, часть территории Турции, Грузии и Азербайджана указана в качестве составной части так называемого государства «Великая Армения от моря и до моря».

С.Б.

