Президент Азербайджана: «Создание промышленных зон в районах принесет хороший результат»

2017-10-09 19:54 | www.apa.az | 3

«Создание промышленных зон в районах уже реализуется. Недавно состоялось открытие промышленного парка в Нефтчале. Промышленные зоны создаются в Балаханы, Масаллы, Мингячевире, Гаджикабуле».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

По его словам, Минэкономики поручено продолжить создание промышленных зон и в будущем году. «Все расходы на создание инфраструктуры, складов, производственных участков государство берет на себя. Пусть предприниматели проводят мониторинг рынка, выявляют на какие товары есть спрос и предоставляют свои предложения. В первую очередь, надо сократить зависимость от импорта и расширить экспорт. Считаю, что создание промышленных зон в районах принесет хороший результат».

Президент добавил, что сейчас идет процесс создания 38 агропарков. «Два из них уже работают. Агропарки – прибыльная сфера как для предпринимателей, так и для государства, они послужат росту наших валютных резервов».