Ильхам Алиев: Бюджет на будущий год должен быть больше

2017-10-09 19:56 | www.oxu.az | 4

«Государственная инвестиционная программа будет завершена к концу года, и к концу года же может быть принята государственная инвестиционная программа на 2018 год».

Как сообщает Oxu.Az, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

По его словам, никаких проблем с финансированием нет:

«Бюджетные показатели хорошие, бюджет выполняется. Поэтому, конечно, инвестиционная программа будет обеспечена. Я в этом ничуть не сомневаюсь. В будущем году на программу должно быть выделено достаточно средств, чтобы реализовать инфраструктурные проекты и другие важные задачи. Бюджет на будущий год должен быть больше бюджета на этот год. Для этого есть все возможности. Этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время».

С.Б.

