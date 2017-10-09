Президент Ильхам Алиев: Задержка с реализацией Стратегических дорожных карт должна быть устранена

2017-10-09 20:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Задержка с реализацией Стратегических дорожных карт должна быть устранена. Об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

Глава государства сказал, что в связи с исполнением Стратегических дорожных карт проводится мониторинг.

"Мне доложили о результатах мониторинга. Мониторинг показывает, что в некоторых случаях осуществление предусмотренных мероприятий задерживается. Этого допускать нельзя. Перед всеми государственными структурами была поставлена задача. Каждая госструктура знает что делать. Поэтому в некоторых структурах Стратегические дорожные карты исполнены на 50, 70 процентов, а в некоторых - на 10, 15. Необходимо потребовать объяснения этого. Я даю указание, чтобы структуры, допустившие задержку, в скором времени создали перелом в работе. В целом принятие и объявление Стратегических дорожных карте является серьезной реформой - предусмотрены 164 приоритета и 683 мероприятия. Все они должны найти свое решение до 2020 года", - сказал Президент Азербайджана.

По его словам, результаты мониторинга должны быть проанализированы в связи с этим вопросом, и структуры, допустившие недостатки, должны в скором времени их исправить.

"Мне периодически будет предоставляться информация. Задержка должна быть устранена. Соответствующие государственные структуры должны сделать выводы", - сказал глава государства.