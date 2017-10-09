Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане обязательно должно быть обеспечено строительство новых отелей

2017-10-09 20:11 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обязательно должно быть обеспечено строительство новых отелей, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что развитие туризма - очередная реальность.

"За последние один-два года мы видим стремительное развитие в этой сфере. В туристических центрах на местах мне сообщают, что, в частности, в летние месяцы и основной туристический сезон не бывает мест в отелях. Поэтому обязательно должно быть обеспечено строительство новых отелей. Местные органы исполнительной власти должны создать условия, должны выделить места, и частный сектор должен активно вкладывать инвестиции в эту сферу", - сказал Президент Ильхам Алиев.