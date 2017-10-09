В ПАСЕ не могут выбрать президента – ОБНОВЛЕНО

2017-10-09 20:20 | www.oxu.az | 5

Нового президента ПАСЕ не удалось избрать ни в первом, ни во втором туре голосования делегатов, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В первом туре в голосовании приняли участие 212 членов ПАСЕ, два бюллетеня были признаны недействительными. 126 проголосовали за Стеллу Кириакидес, 84 - за Эмануэлиса Зингериса. Для избрания президентом ПАСЕ нужно набрать 152 голоса.

Во втором туре за Стеллу Кириакидес проголосовал 121 депутат, за Эмануэлиса Зингериса - 69.

Завтра в утренние часы состоится последний, третий тур.

Напомним, на минувшей неделе Педро Аграмунт подал в отставку с должности председателя ПАСЕ. Временным главой ПАСЕ назначен вице-президент Ассамблеи Роджер Гейл.

С.Б.



17:49

По итогам первого раунда голосования ни один из двух кандидатов на пост президента ПАСЕ не смог набрать необходимого абсолютного большинства голосов.

Как сообщает Oxu.Az, выборы проходят сегодня в рамках парламентской сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Так, Стелла Кириакидес (Кипр) набрала 126 голосов, Эмануэлис Зингерис (Литва) - 84.

Второй раунд голосования пройдет сегодня позднее.

Напомним, 6 октября Педро Аграмунт заявил о добровольной отставке с поста президента ПАСЕ в связи с состоянием здоровья.

Н.О.