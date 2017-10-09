ПАСЕ и во втором туре не смогла выбрать нового главу Ассамблеи

2017-10-09 20:21 | www.trend.az | 6

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на своей осенней сессии не смогла выбрать во втором туре нового главу ассамблеи, третий тур состоится во вторник утром, передает в понедельник РИА Новости.

Исполняющий обязанности председателя ПАСЕ Роджер Гейл сообщил, что "всего была подана 191 бюллетень, один недействителен. Абсолютное большинство - 152. За Кириакидес - 121 голос, Зингерис - 69".

"Ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства", - подытожил Гейл.

"Мы завтра с утра проведем дальнейший тур голосования", - сказал он, пояснив, что в нем для победы достаточно простого большинства.

После добровольной отставки Педро Аграмунта на пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) были предложены следующие кандидатуры: Стелла Кириакидес (Кипр) и Эмануэлис Зингерис (Литва).