Решение США о прекращении выдачи виз гражданам Турции огорчает - Эрдоган

2017-10-09 20:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Решение США о прекращении выдачи виз гражданам Турции огорчает, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, все должны понять, что Турция является демократической страной и все, что делается в стране, делается в рамках закона.

Отметим, что сегодня министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль отклонил просьбу посла США Джона Басса о встрече.

Согласно сообщению, сегодня после кризиса в отношениях Турции и США посол Басс обратился с просьбой о встрече с министром юстиции Турции.

Напомним, что накануне США приостановили выдачу виз гражданам Турции по причине ареста в стране сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства США, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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