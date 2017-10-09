Обнародованы имена претендентов на “Золотой мяч”- 2017

2017-10-09 20:38 | www.apa.az | 5

France Football объявил имена еще пяти претендентов на «Золотой мяч» 2017 года.

Как передает АПА, на почётный трофей номинированы голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, форвард «Монако» Радамель Фалькао, полузащитник «Реала» Тони Кроос и нападающий «Ливерпуля» Садио Мане.

Ранее были названы имена 15 футболистов, которые также претендуют на «Золотой мяч». Среди них значатся: Неймар («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лука Модрич («Реал»), Марсело («Реал»), Н’Голо Канте («Челси»), Луис Суарес («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ян Облак («Атлетико»), Дрис Мертенс («Наполи»), Роберт Левандовски («Бавария), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Эдин Джеко («Рома») и Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).