Половина автобусного парка столицы будет обновлена

2017-10-09 22:22 | www.apa.az | 4

«В результате проведенных исследований было выявлено, что автобусные маршруты в Баку дублируются».

Как передает «АПА-Экономикс», об этом сказал генеральный директор Бакинского Транспортного Агентства Вюсал Керимли, выступая на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

По его словам, количество перевозчиков сократилось с 157 до 150, а количество маршрутов со 157 до 150-ти. В.Керимли сказал, что существует необходимость постепенного обновления 50% автобусного парка столицы.

Гендиректор добавил, что, как и во всех областях, проводится внедрение безналичных платежей в общественном транспорте.