Названы имена всех 30 претендентов на “Золотой мяч”-2017 - ОБНОВЛЕНО

2017-10-09 22:28 | www.apa.az | 4

France Football объявил имена всех 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2017 года.

Как сообщает АПА, из 30 номинантов сразу семь футболистов представляют «Реал», который является действующим победителем Лиги чемпионов.

На «Золотой мяч» по итогам нынешнего года претендуют Неймар («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лука Модрич («Реал»), Марсело («Реал»), Н’Голо Канте («Челси»), Луис Суарес («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ян Облак («Атлетико»), Дрис Мертенс («Наполи»), Роберт Левандовски («Бавария), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Эдин Джеко («Рома»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Буффон («Ювентуса»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Радамель Фалькао («Монако»), Тони Кроос («Реала»), Садио Мане («Ливерпуля»), Лионель Месси («Барселона»), Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Д), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Матс Хуммельс («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Криштиану Роналду («Реал»), Эден Азар («Челси»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Иско («Реал») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Церемония вручения «Золотого мяча» обычно происходит в январе. С 2008 года награда неизменно доставалась Кришитану Роналду или Лионелю Месси. Аргентинец становился обладателем «Золотого мяча» пять раз, португалец – четыре.

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20:38

France Football объявил имена еще пяти претендентов на «Золотой мяч» 2017 года.

Как передает АПА, на почётный трофей номинированы голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, форвард «Монако» Радамель Фалькао, полузащитник «Реала» Тони Кроос и нападающий «Ливерпуля» Садио Мане.

Ранее были названы имена 15 футболистов, которые также претендуют на «Золотой мяч». Среди них значатся: Неймар («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лука Модрич («Реал»), Марсело («Реал»), Н’Голо Канте («Челси»), Луис Суарес («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ян Облак («Атлетико»), Дрис Мертенс («Наполи»), Роберт Левандовски («Бавария), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Эдин Джеко («Рома») и Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).