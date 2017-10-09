С 2014 года более пяти миллионов жителей Ирака бежали из своих домов

2017-10-09 23:23 | www.apa.az | 5

Внутри Ирака с 2014 года были перемещены 5,4 миллиона мирных жителей.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик также прокомментировал последние события в стране: бои за освобождение города Хавиджа в провинции Киркук от боевиков группировки "Исламское государство"

"ООН и партнеры глубоко обеспокоены безопасностью мирных жителей в этом районе", - заявил Дюжаррик.

Ранее Иракская армия объявила о полном освобождении города Эль-Хавиджа от боевиков ИГ. Эль-Хавиджа стала основным "штабом" ИГ в Ираке после взятия армией Мосула в июле этого года.