Порошенко пригласил Турцию в группу «друзей деоккупации Крыма»

2017-10-09 20:59 | www.oxu.az | 5

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на присоединение Турции к группе «друзей деоккупации Крыма» — объединения для возвращения полуострова под контроль Киева. Об этом в понедельник, 9 октября, он сказал после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве, передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Вместе с президентом Эрдоганом мы отметили недопустимость ситуации в сфере прав человека в Крыму, которая постоянно ухудшается. Обыски и аресты, притеснения и преследования, запугивания и вытеснения стали обыденностью, к сожалению», — заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что Киев и Анкара договорились в дальнейшем координировать действия по защите прав и свобод граждан Украины в рамках международных механизмов, в том числе и мониторинговых. «Все в мире понимают, что международное право на то и международное право, чтобы его уважали», — сказал Порошенко.

С.Б.

