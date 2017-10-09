В нацпарке Намибии погибли более ста гиппопотамов

2017-10-09 21:07 | www.oxu.az | 4

Порядка 109 гиппопотамов из национального парка Бвабвата в Намибии погибли в течение недели из-за предполагаемой вспышки сибирской язвы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Namibian.

«Мы зафиксировали первые десять смертей гиппопотамов в прошлое воскресенье, однако их число возросло за неделю. Мы подозреваем вспышку сибирской язвы, но команда наших ветеринаров еще должна подтвердить это», - рассказал изданию заместитель директора парка Аполлинарис Каниинга (Apollinaris Kannyinga).

По его словам, такие вспышки происходят достаточно регулярно, а популяция гиппопотамов обычно восстанавливается. До вспышки болезни популяция этих животных в Намибии оценивалась в 1,3 тысячи особей.

С.Б.

