Президент Ильхам Алиев: Пришло время обеспечить создание в Азербайджане логистических центров, рассчитанных на большой экспорт

2017-10-09 20:54 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Пришло время обеспечить создание в Азербайджане логистических центров, рассчитанных на большой экспорт. Об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в регионах начато строительство логистических центров.

"В действительности мы уже несколько лет успешно решаем вопросы с холодильными складами, зернохранилищами, и другие вопросы, связанные с логистикой. Можно сказать, во всех регионах эти вопросы нашли свое решение. Теперь пришло время, чтобы обеспечить создание логистических центров, рассчитанных на большой экспорт. Потому что в прежние периоды мы проводили эту работу для того, чтобы не портилась продукция, для обеспечения хранения и внутреннего спроса. Но наши экспортные возможности увеличатся - сейчас я расскажу и об этом, - и в таком случае обязательно должны быть построены большие логистические центры. Один из них я видел, находясь в Шамкирском районе. На самом деле я заложил фундамент и этого логистического центра, и Шамкирского агропарка. Теперь я могу сказать, что в этом регионе создан крупнейший логистический центр. Считаю, что после этого нам нужны как минимум три больших логистических центра - в Центральном Аране, северной и южной зонах. Я также приглашаю к этим работам предпринимателей. Государство окажет свою поддержку, выделит кредиты, будет организована вся необходимая инфраструктура. Потому что это обязательно понадобится для развития нашего большого экспортного потенциала", - сказал глава государства.