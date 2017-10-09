Хайнкес объяснил возвращение в «Баварию»

2017-10-09 21:33 | www.oxu.az | 5

Тренер Юпп Хайнкес рассказал, почему решил вернуться в мюнхенскую «Баварию».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, cлова 72-летнего специалиста приводит ESPN.

«На моей последней пресс-конференции четыре года назад я сказал, что завершаю карьеру тренера. После этого я получил множество предложений от европейских клубов, предлагали и на ТВ работать, но я от всего отказался. Было трудно, но жена и дочь сказали, что я должен вернуться в "Баварию". Моя собака тоже гавкнула дважды, тогда я все окончательно понял», — сказал Хайнкес.

По словам тренера, человек всегда должен помнить о тех, кто ему помог. «"Бавария" многое сделала для меня в моей карьере, так что я ни в коем случае не мог бы оказаться сейчас в "Реале"», — добавил он.

О возвращении Хайнкеса «Бавария» объявила 6 октября. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2017/18. Он сменил в должности отправленного в отставку Карло Анчелотти.

Хайнкес возглавлял «Баварию» с 1987 по 1991 год и с 2011 по 2013 год. Он завершил тренерскую карьеру в 2013-м после того, как выиграл с мюнхенцами Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Германии.

C.Б.

