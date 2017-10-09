Эрдоган: Турция сожалеет о решении США

2017-10-09 21:54 | www.oxu.az | 5

Анкара сожалеет о решении Вашингтона приостановить выдачу неиммиграционных виз на территории республики.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко.

«Это решение, которое принял посол США в Анкаре, нас очень огорчило. Турция - это правовое государство, а не племенное образование. Я сказал, что посольство Турции в Вашингтоне должно дать зеркальный ответ».

Ранее США приостановили выдачу виз гражданам Турции. Причиной стал арест сотрудника генконсульства США в Турции. Отметим, что на днях турецкий суд арестовал сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена (FETO).

C.Б.

