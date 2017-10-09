Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером посетит Минск и Санкт-Петербург

2017-10-09 22:27 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса (парламента) Октаем Асадовым 10-13 октября посетит Беларусь с официальным визитом.

Как сообщили Trend в понедельник в Милли Меджлисе, в состав делегации войдут председатели комитетов парламента Зияд Самедзаде, Фуад Мурадов, депутаты Ханлар Фатиев, Ульвия Агаева, руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзаев.

В рамках визита предусмотрены встречи спикера азербайджанского парламента с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем, спикером Палаты представителей Владимиром Андрейченко и премьер-министром Андреем Кобяковым.

Будут обсуждены вопросы, касающиеся развития межпарламентского взаимодействия, торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также другие, представляющие взаимный интерес.



Планируется, что в рамках визита азербайджанские парламентарии ознакомятся с деятельностью Свободной экономической зоны, посетят ряд промышленных предприятий, Минский тракторный завод, торговый дом Азербайджана в Беларуси.

13 октября же возглавляемая Октаем Асадовым делегация отправится в Санкт-Петербург для участия в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ и 137-й Ассамблее Межпарламентского союза.

В мероприятиях примут участие председатель парламентского комитета Фуад Мурадов, депутаты Шахин Исмаилов, Ульвия Агаева, руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзаев и другие официальные лица. В своем выступлении на мероприятии спикер Милли Меджлиса поделится своим мнением касательно темы, выскажет позицию азербайджанской стороны по поднятым вопросам.

В рамках визита предусмотрен ряд встреч Октая Асадова с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко, генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом и главами делегаций, принимающих участие в мероприятии.

Визит продлится до 16 сентября.

(Текст: Талех Агавердиев)