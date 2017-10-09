Первый тур выборов гендиректора ЮНЕСКО не принес результатов

2017-10-09 22:10 | www.oxu.az | 4

Первый тур выборов нового генерального директора ЮНЕСКО, прошедший в понедельник в Париже, не принес результатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.

На пост нового руководителя ЮНЕСКО претендуют представители семи стран. В их числе — посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, глава национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО Суан Шон Фам и экс-министр по вопросам семьи и общества Египта Мушира Хаттаб.

Следующий этап голосования пройдет во вторник. Ожидается, что имя нового руководителя будет названо до 13 октября.

C.Б.

