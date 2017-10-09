Хакеры взялись за чтение переписок жертв

2017-10-09 22:35 | www.oxu.az | 5

Новая набирающая обороты фишинг-кампания FreeMilk позволяет злоумышленникам перехватывать электронные переписки пользователей со всего мира.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщают исследователи Palo Alto Networks.

Хакеры атакуют почтовые ящики через фальшивые письма от якобы знакомых владельцев аккаунтов и заражают компьютеры вредоносными программами для последующего сбора личной информации.

Чтобы установить вредоносные приложения, FreeMilk перехватывает email-переписки, представляясь одной из сторон диалога. Хакеры берут под контроль активный разговор и предлагают жертве документы-приманки, созданные на основе предшествующей беседы.

Эксперты отмечают, что атака FreeMilk — хорошо продуманная кампания, которая подбирает качественное сообщение-приманку специально для каждой жертвы. При этом фишинговые сообщения не вызывают у жертв никаких сомнений в подлинности.

Атакующие заставляют компьютеры загрузить две вредоносные программы. Первая, PoohMilk, крадет учетные данные и запускает вторую программу — Freenki. Она собирает имена пользователей, MAC-адреса, данные о запущенных процессах и делает снимки экранов зараженных компьютеров.

От атаки FreeMilk уже пострадали несколько крупных корпоративных сетей, банковские структуры и ряд лиц, связанных с руководством Северной Кореи.

С.Б.

