Президент Азербайджана: Беспокоящие народ вопросы должны в скором времени найти свое решение

2017-10-09 22:41 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Наше основное направление деятельности заключаются в том, чтобы обеспечить интересы азербайджанского народа, беспокоящие народ вопросы должны в скором времени найти свое решение.

Об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

"Мы должны стараться (стремиться к тому), чтобы при составлении и организации программы сельских дорог следующего года были учтены предложения, поступающие отовсюду. Мне уже предоставили предварительный доклад. В следующем году мы обеспечим больше сел новыми дорогами по сравнению с этим годом. Несмотря на то, что и в этом году в сотнях сел были проложены дороги. Этот процесс еще несколько лет должен быть продолжен и в дальнейшем, до тех пор, пока у нас не останется ни одной неотремонтированной, находящейся в плохом состоянии дороги", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что среди инфраструктурных проектов сейчас на первом плане находятся вопросы мелиорации.

"Реализация этих проектов уже дала свои плоды. Планируется, что в этом году будет обеспечена подача воды на новую территорию, площадью 150 тысяч гектаров, и мы должны достигнуть этой цели. В следующем же году на территории, которые до сегодняшнего дня не орошались, или же которые не орошались на должном уровне, площадью минимум 100 тысяч гектаров, должны быть проведены новые каналы, чтобы этот процесс шел еще более высокими темпами (более стремительно). Таким образом, ежегодно объем орошаемых земель будет увеличиваться. Это, естественно, само по себе обеспечит стремительное развитие сельского хозяйства. Потому что отныне, - на самом деле эта цель, задача, ставилась и в предыдущие периоды, - должно быть обеспечено интенсивное развитие сельского хозяйства", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев отметил, что земельный фонд Азербайджана ограничен.

"Стремительное развитие сельского хозяйства будет зависеть от интенсивных методов. Среди них, конечно же, агротехнические меры, создание лабораторий, правильный анализ почвы, - все эти вопросы обеспечиваются министерством сельского хозяйства, - и вопросы орошения. Поэтому мелиоративные мероприятия всегда должны быть в приоритете как в Государственной инвестиционной программе следующего года, так и в последующие годы", - сказал глава государства.