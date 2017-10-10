Саудовская Аравия намерена резко сократить экспорт нефти

2017-10-10 00:31 | www.oxu.az | 4

Саудовская Аравия намерена резко сократить поставки нефти в следующем месяце.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение министерства энергетики королевства.

Решение резко сократить экспорт нефти принято после недавнего визита короля Салман ибн Абдул Азиз Аль Сауда в Москву, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

По данным агентства, государственная нефтяная монополия Saudi Aramco сократит в следующем месяце экспорт нефти на 560 тысяч баррелей нефти в сутки, чтобы снизить глобальные запасы нефти и стимулировать спрос. В настоящий момент Эр-Рияд поставляет около 7,7 миллиона баррелей в сутки, сокращение уменьшит эти объемы до 7,15 миллиона.

«Саудовская Аравия снова демонстрирует исключительное лидерство в стремлении стабилизировать мировой рынок нефти в преддверии встречи ОПЕК 30 ноября в Вене», — говорится в сообщении министерства. Саудиты также надеются, что их примеру последуют и другие участники сделки ОПЕК+, что позволит закрепить уже достигнутые соглашением результаты.

С.Б.

