США не знают, как долго продлится приостановка выдачи виз гражданам Турции

2017-10-10 00:38 | www.trend.az | 4

Вашингтон не знает, как долго продлится приостановка выдачи неиммиграционных виз турецким гражданам, заявил в видеообращении посол США в Турции Джонки Басс, передает РИА Новости.

"Эта приостановка услуг не является визовым запретом для турецких граждан. Это приостановка предназначена для рассмотрения новой (процедуры) подачи на визу. Если у вас есть действующая визы, вы все еще можете путешествовать в США. Если вы хотите подать на визу в другом посольстве или консульстве США за пределами Турции — вы спокойно можете это сделать. Это решение мы приняли с сожалением", — сказал американский дипломат.

Басс отметил, что США "осознают, что приостановка в выдачи виз принесет неудобства людям". "Мы надеемся, что это не займет много времени. Но в настоящее время мы не можем предсказать, сколько времени займет рассмотрение этого вопроса", — добавил он.

По его словам, это будет зависеть от "дискуссий между нашими правительствами о причинах задержаниям нашего сотрудника и обязательствах турецкого правительства защитить наши объекты и наших сотрудников здесь в Турции".

Напомним, что накануне США приостановили выдачу виз гражданам Турции по причине ареста в стране сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства США, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.