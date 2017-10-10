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Шахдаг - в топ-3 горнолыжных курортов СНГ для зимнего отдыха

2017-10-10 00:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Аналитическое агентство ТурСтат выявило горнолыжные курорты стран СНГ, популярные для отдыха предстоящей зимой.

Рейтинг представлен по результатам анализа данных ранних броней систем онлайн-бронирования средств размещения туристов в зимний сезон 2017 - 2018 года.

Шахдаг входит в первую тройку лучших зимних курортов стран СНГ. В первой десятке также Туфандаг рядом с Габалой.

По данным ТурСтат, зимний отдых на горнолыжных курортах стран СНГ планируют длительностью от 7 до 10 дней.

Чимбулак (Казахстан), Шахдаг (Азербайджан), Силичи (Беларусь), Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан), Каракол (Кыргызстан), Логойск (Беларусь), Туфандаг (Азербайджан), Алтайские Альпы (Казахстан) и Якутские горы (Беларусь) входят в первую десятку зимних курортов стран СНГ для горнолыжного отдыха и сноубординга, популярных у российских туристов.

Дешевле всего зимний отдых обойдется на Чимгане, а дороже всего - на Чимбулаке.

Туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, составит на Шахдаге и Туфандаге в среднем $90 в сутки, а на Чимбулаке - более $100 в сутки.

10 лучших горнолыжных курортов СНГ для зимнего отдыха :

1. Чимбулак, Казахстан
2. Шахдаг, Азербайджан
3. Силичи, Беларусь
4. Цахкадзор, Армения
5. Чимган, Узбекистан
6. Каракол, Кыргызстан
7. Логойск, Беларусь
8. Туфандаг, Азербайджан
9. Алтайские Альпы, Казахстан
10. Якутские горы, Беларусь

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